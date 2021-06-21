Пассажир упал на пути в петербургском метро

В петербургском метро человек упал на рельсы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 21 июня 2021 года, в метрополитене произошло ЧП. На оранжевой ветке метро на пути упал пассажир. На данный момент движение поездов на участке от "Спасской" остановлено.

- Движение поездов на участке от станции метро "Площадь Александра Невского - 2" до станции "Спасская" не осуществляется из-за падения пассажира на путь, - сообщили в пресс-службе метрополитена Петербурга.

Падение произошло около 08:30 часов утра. На какой именно станции упал человек не сообщается. Личность пострадавшего также не установлена.

Остался ли жив пассажир, пресс-служба также пока не сообщает. На данный момент на месте ведутся спасательные работы. Пассажирам лучше выбирать другие пути следования.