Полиция задержала "карманника" за кражу у иностранца-медика в Петербурге

Полиция задержала "карманника" за кражу у иностранца-медика в петербургском метро Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала "карманника", обокравшего иностранца-медика. Об этом в управлении МВД по городу рассказали в понедельник, 21 июня 2021 года. Кража произошла еще 17 июня, после очередного матча ЕВРО-2020.

- 17 июня в полицию обратился 27-летний студент-медик, с целью учебы приехавший в Россию из Южной Америки. Иностранец сообщил, что, возвращаясь домой после просмотра футбола, стал жертвой карманника, который в вестибюле станции метро "Гостиный двор" вытащил у него телефон за 22 тысячи рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Спустя менее суток у дома 23 по Владимирскому проспекту оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний мигрант из Средней Азии, подрабатывающий грузчиком.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до двух лет тюрьмы.