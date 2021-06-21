Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары в Петербурге

Роспотребнадзор рекомендовал в Петербурге сократить рабочий день из-за аномальной жары Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге установилась аномальная жара. В понедельник, 21 июня 2021 года, отметка термометра поднимется до экстремального показателя в +34 градусов. В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал работодателям сократить рабочий день для своих сотрудников, чтобы не подвергать их опасности.

- В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа, - пояснили в ведомстве.

При этом, если в кабинете установлен кондиционер, то температура воздуха в помещении должна быть не ниже 24-25 градусов, чтобы избежать переохлаждения из-за большого перепада температур.

Также рекомендуется пить воду, понемногу, но часто, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. При температуре свыше +30 градусов следует пить не менее 0,5 литров воды в час.