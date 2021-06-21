Метро Петербурга будет работать всю ночь с 21 на 22 июня

Петербургский метрополитен будет работать всю ночь 21 июня из-за матча ЕВРО-2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 21 июня 2021 года, состоится матч Россия-Дания в рамках ЕВРО-2020. Игра пойдет не в Санкт-Петербурге, тем не менее, фан-зоны города готовятся принять тысячи болельщиков. Так как матч закончится около полуночи, городской метрополитен будет работать всю ночь. Также для удобства болельщиков ночью будет курсировать общественный транспорт.

- Сегодня 21 июня последний матч закончится около полуночи, поэтому будет организована ночная работа следующего транспорта с интервалом 15-20 минут, - сообщили на официальном сайте Фестиваля болельщиков UEFA EURO 2020 в Петербурге.

Так, ночью будут курсировать автобусы № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328, троллейбус № 46 и трамвая № 60. Также трамваи № 19 и 48 будут работать до 2:00 часов ночи.