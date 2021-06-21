Более 24 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 24 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Это вдвое больше, чем обычно в выходные дни. Повышенная активность проведения тестов связана с ростом заболеваемости ковидом в городе. Данные на 21 июня приводит городской Оперштаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 313 человек, - уточняет пресс-служба городской администрации.

Операторами Единой информационно-справочной службы по короткому номеру 122 было принято и обработано 9967 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. По этому же номеру горожане могут вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на вакцинацию.