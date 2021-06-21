Гражданку Турции дважды избил и пытался изнасиловать мужчина в Петербурге

Неизвестный дважды пытался изнасиловать девушку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге гражданка Турции дважды подверглась жестокому нападению. Первый инцидент произошел еще рано утром 18 июня 2021 года. В полицию 23-летняя девушка рассказала, что около 5 часов утра шла в аптеку и магазин в Калининском районе, когда заметила, что ее преследует мужчина.

- У дома 9 по Лабораторной улице девушку догнал мужчина, затащил в парадную и попытался изнасиловать. Но она сумела сбежать, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В тот же день, спустя всего несколько часов, в 13:00, в той же парадной на нее напал тот же мужчина, ударил ногой в грудь и два раза по лицу. Также он порвал девушке штаны в паховой области, однако насиловать не стал, требований никаких не предъявлял.

Подозреваемый бы одет в черную кепку, красную кофту. На левой кисти руки большой ожог. Сейчас полиция разыскивает мужчину.