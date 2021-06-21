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Общество21 июня 2021 10:43

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге и Ленобласти из-за жары

Днем воздух прогреется до +34...+35 градусов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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В Петербурге - жара.

В Петербурге - жара.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Петербурге и Ленинградской области, где в наступивший понедельник ожидается настоящее пекло. Температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +35 градусов.

- Очень высокая температура. Период предупреждения до 16 часов 22 июня сохранится аномально жаркая погода, - сообщается на сайте Гидрометцентра.

В региональном управлении Роспотребнадзора уже посоветовали работодателям сократить рабочий день, причем сразу на четыре часа. А в МЧС попросили горожан по возможности не выходить из дома на солнцепек.

Температурные рекорды за последние дни были побиты уже дважды.