Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге и Ленобласти из-за жары

В Петербурге - жара.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Петербурге и Ленинградской области, где в наступивший понедельник ожидается настоящее пекло. Температура, по прогнозам синоптиков, достигнет +35 градусов.
- Очень высокая температура. Период предупреждения до 16 часов 22 июня сохранится аномально жаркая погода, - сообщается на сайте Гидрометцентра.
В региональном управлении Роспотребнадзора уже посоветовали работодателям сократить рабочий день, причем сразу на четыре часа. А в МЧС попросили горожан по возможности не выходить из дома на солнцепек.
Температурные рекорды за последние дни были побиты уже дважды.