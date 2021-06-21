Сбой в работе сервиса оплаты парковок произошел в Петербурге

Сбой произошел в работе паркоматов 21 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сбой в работе системы оплаты парковок произошел в Петербурге утром 21 июня. Об этом сообщает городской Центр управления парковками. Водителей призывают временно не пользоваться паркоматами.

- Уважаемые автомобилисты, возможны сбои в оплате парковки через паркоматы. В связи с этим напоминаем, что для оплаты можно воспользоваться мобильным приложением «Парковки Санкт-Петербурга», личным кабинетом на сайте www.parking.spb.ru, а также оплатить парковку можно, отправив СМС-сообщение на номер 2722, - сообщает пресс-служба центра.

О том, когда работоспособность системы будет восстановлена, обещают сообщить отдельно.

Напомним, что в ближайшие годы зона платной парковки в центре Петербурга будет расширена в несколько раз.