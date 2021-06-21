МЧС предупредило о приближающихся грозах в Ленобласти 21 июня

МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти 21 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигаются грозы. В понедельник, 21 июня 2021 года, МЧС региона объявило штормовое предупреждение в связи с изменением погоды. Однако на жару это не особо повлияет - в области сохранится духота и экстремальные температуры.

- 21 июня, начиная с 12-15 часов, местами ожидаются грозы. При грозе кратковременное усиление ветра 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В целом температура воздуха по Ленинградской области будет плюс 29-34 градуса. Ночью спадет лишь до плюс 22 градусов.

Ожидается, что грозы в области будут идти каждый день на протяжении всей жаркой недели. В среду 23 июня температура воздуха в регионе должна будет подняться до 36 градусов.