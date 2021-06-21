20 нападений произошло в метро Петербурга из-за просьб надеть маску

20 конфликтов произошло из-за отказа надеть маску в метро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 инцидентов произошли в метро Петербурга из-за требований надеть маску. Комитет по транспорту не уточняет, что именно скрывается за термином «акты агрессии», но отмечает, что все они случились за июнь месяц.

- Несмотря на необходимость противостоять росту заболеваемости с начала июня 2021 года зафиксировано 20 фактов агрессивного поведения пассажиров из-за недопуска без средств индивидуальной защиты на станциях метро, - сообщает пресс-служба комитета.

Часть нарушителей удалось задержать при помощи полиции, другие сумели ускользнуть от руки закона. Однако все случаи записаны системой видеонаблюдения метро и установить личность нарушителя будет достаточно просто.

Напомним, что за отказ от ношения маски предусмотрен штраф в четыре тысячи рублей для первого раза и пять - для второго и последующих.