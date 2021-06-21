Петербуржцев попросили не мусорить во время отдыха в парках и скверах

Петербуржцев попросили не мусорить в парках во время отдыха Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с конца минувшей недели установилась аномальная жара. Из-за этого большинство горожан проводят время в садах и парках, прячась от палящего солнца в тени деревьев. В понедельник, 21 июня 2021 года, в Смольном напомнили петербуржцам, чтобы те, во время отдыха, не мусорили на газонах.

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга просит жителей и гостей города соблюдать принятые нормы поведения, в том числе бережно относиться к зеленым насаждениям, не мусорить, - отметили в Смольном.

Сегодня к уборке в городских парках уже приступили 955 дворников и 296 спецмашин, которые зачищают дорожки, собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями.

Также горожанам напомнили, что в парках запрещено разводить костры или жарить мясо на мангале. На это грозит административная ответственность.