Автобусы будут работать всю ночь с 21 на 22 июня, чтобы развезти домой болельщиков Евро-2020

На фан-зоне будут допоздна болеть за Россию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Автобусы и метро Петербурга будут работать в ночь с 21 на 22 июня из-за позднего проведения матчей Евро-2020. На стадионе «Зенита» на Крестовском острове в 22:00 сойдутся сборные Финляндии и Бельгии, а Россия проведет матч в Копенгагене против датчан. За наших будут болеть на фан-зоне.

- В связи с поздним завершением матча чемпионата Европы по футболу, 21 июня работа маршрутов №№ 2, 12, 74, 77, 86, 93, 106, 123, 145, 172, 187, 196, 328 будет продлена в ночное время. Таким образом, автобусы помогут пассажирам добраться домой от станций метрополитена, - сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Чтобы выйти из группы команде Станислава Черчесова нужно набирать очки, а для гарантии - побеждать датчан.

Напомним, что Евро-2020 проходит с 1 июня по 11 июля. Петербург принимает шесть матчей группового этапа - остались два 21 и 23 июня, а также четвертьфинал (2 июля).