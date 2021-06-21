Два человека утонули и троих спасли в Ленобласти за выходные

Два человека утонули в Ленобласти за выходные Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришла аномальная жара. Разумеется, большинство людей отправились к водоемам, чтобы искупаться и хоть как-то освежиться. Однако не обошлось без трагедий. По данным МЧС 47-го региона за 19 и 20 июня 2021 года утонули два человека.

- За прошедшие выходные на водоемах Ленобласти погибло два человека, а том числе один несовершеннолетний. Троих удалось спасти, - рассказали в ведомстве.

Так, 15-летняя девочка утонула в карьере №5 в поселке Шапки Тосненского района. Школьница отдыхала с родителями, пошла купаться и в какой-то момент начала тонуть. Родные пытались ее спасти, но тщетно. Тело девочки со дна подняли спасатели. По факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Спасатели напомнили, что нельзя купаться в месте, не обследовано дно, так как там могут быть опасные предметы. Запрещено купаться в нетрезвом виде, заплывать далеко от берега, а также не забывать про возможное переохлаждение, которое может привести к судорогам.