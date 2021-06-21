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Общество21 июня 2021 13:17

Более 900 дворников вышли на уборку Петербурга 21 июня

За прошедшую неделю с улиц было собрано более 1,3 тысячи кубометров мусора
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 900 дворников вышли на уборку Петербурга 21 июня

Более 900 дворников вышли на уборку Петербурга 21 июня

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на разгар коронавируса, в Санкт-Петербурге огромное количество туристов. Многие из них приехали на ЕВРО-2020. Поэтому комитет по благоустройству без устали работает, занимаясь уборкой Северной столицы. Так, 21 июня 2021 года на улицы города вышли 940 дворников и 506 единиц спецтехники.

- Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 296 машин и 955 специалистов, которые зачищают дорожки, собирают мусор, ухаживают за газонами и растениями, - добавили в комитете.

Также за минувшую неделю с 14 по 20 июня ежедневно улицы мели в дневное время по 900 дворников, а ночью - 220. За это время с магистралей было убрано 1,36 тысяч кубометров мусора и 1,7 тысяч тонн смета.

На мойку дорог было использовано более 45 тысяч кубометров воды. Погода внесла коррективы в эту часть дорожных работ: поливка проезжей части и тротуаров усилена и проводится и днем, и вечером.