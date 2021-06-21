Умер Александр Кузьмин, петербургский спортивный журналист и писатель

Умер Александр Кузьмин, петербургский спортивный журналист / Фото: Союз журналистов

В Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет умер Александр Кузьмин, спортивный журналист и писатель. Смерть футбольного обозревателя наступила утром в понедельник, 21 июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба "Зенит".

- Сегодня утром ушел из жизни петербургский спортивный журналист и писатель Александр Владимирович Кузьмин. Футбольный клуб "Зенит" выражает искренние соболезнования родным и близким, - появилась запись на официальной странице клуба в соцсети.

Александр Владимирович родился 9 мая 1968 года в Москве. Там же, в столице, окончил государственный университет печати, после его переехал в Петербург. С 1993 года начал обозревать футбольные матчи, а с декабря 1995 года занял пост шеф-редактора "Спорт-Экспресс - Петербург", позже начал работать на футбольных трансляциях сначала "Пятого канала", после канала "100ТВ".

О причинах смерти, а также о времени и месте прощания пока не сообщалось.