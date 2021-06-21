Петербуржцам и гостям города запретили посещать "Алые паруса"

Зрителей не пустят на "Алые паруса" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В этот раз "Алые паруса" в Санкт-Петербурге пройдут с минимальным количеством зрителей. Как пояснили в Смольном, 21 июня 2021 года, насладиться праздником смогут только выпускники. Для все остальных мероприятие будет под запретом. Это связано с ростом заболеваний в городе.

- Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем, - заявил губернатор города Александр Беглов.

Для того, чтобы посторонние люди не смогли попасть на праздник выпускников, в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения "Алых парусов" будет закрыт. Для всех судов кроме брига "Россия" будет закрыта и акватория Невы.

Для выпускников на Дворцовой площади также введут масочный режим и будут проверять температуру на входе.