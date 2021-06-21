Беглов призвал прививаться по 20 тысяч петербуржцев в день

Беглов призвал увеличить количество вакцинаций до 20 тысяч человек в день Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга заявил, что ежедневно надо прививать от коронавируса по 20 тысяч человек. С его слов, только так город сможет пройти пандемию с минимальными потерями. Об этом он рассказал в понедельник, 21 июня 2021 года, в прямом эфире телеканала "Россия-24".

- Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины, - отметил градоначальник.

До 15 августа в Петербурге будут привиты порядка 65 процентов государственных служащих. Также многие организации общепита пообещали сделать тоже самое.

Беглов призвал горожан не откладывать вакцинацию по "несуществующей или надуманной причине".

- Времени ждать, раздумывать и сомневаться больше не осталось. Если каждый привитый приведет одного непривитого в пункт вакцинации, наш город пройдет непростой период с минимальными потерями, - заявил губернатор.