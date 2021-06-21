Губернатор поблагодарил петербуржцев, которые сделали прививку

В Петербурге полностью привились 665 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил тех жителей города, которые сделали прививку от коронавируса. По его словам, эти люди сделали «подушку безопасности», помогая остановить распространение болезни.

- Мы очень благодарны тем нашим жителям, которые сделали прививку. 790 тысяч получили первую дозу вакцины, 665 тысяч полностью завершили вакцинацию. Эти люди не просто позаботились о своем здоровье и здоровье своих близких, они помогают Петербургу создавать подушку безопасности», - заявил губернатор в эфире телеканала «Россия-24».

Глава города отметил, что удар пандемии удается сдержать благодаря мужеству и самоотверженности врачей.

Напомним, что с 21 июня в Северной столицы введены новые, более строгие карантинные меры. В том числе обязательная вакцинация 65% госслужащих. Это должно быть сделано до 15 августа.