Петербуржцев предупредили об опасности купания в фонтанах

Петербуржцев попросили не купаться в фонтанах из-за опасности здоровью Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Санкт-Петербурга напомнили, что купаться в городских фонтанах запрещено, так как это может быть опасно. В понедельник, 21 июня 2021 года, в городе стоит 33-градусная жара, поэтому многие решают освежиться в этих водных украшениях. Однако последствия от такого купания могут быть тяжелыми.

- Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование – коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники – при купании из-за них можно получить тяжелые травмы и ушибы, - пояснили в "Водоканале".

Вода в фонтанах не питьевая, а техническая. Ее пьют птицы, в фонтаны попадает пыль, дождевая вода, а во время жары в ней могут начать развиваться микроорганизмы. Поэтому есть вероятность подхватить какую-нибудь болезнь.

Кроме того, человек может сломать механизм фонтана, из-за чего его придется временно закрыть.