МЧС наградило пенсионерку, спасшую мальчика, провалившегося под лед в Ленобласти

В Ленобласти наградили пенсионерку, спасшую ребенка, провалившегося под лед/Фото: МЧС ЛО

МЧС Ленинградской области в понедельник, 21 июня 2021 года, наградило 75-летнюю Светлану Жукову, жительницу Приозерска, спасшую ребенка из-подо льда 18 марта на Вуоксе. Женщине вручили медаль "За спасение погибающего на водах".

- Светлана Степановна гуляла по набережной Приозерска вдоль Вуоксы и решила пройтись в сторону деревообрабатывающего завода. Вдруг она услышала пронзительный детский крик. На льду сидел мальчик 6-7 лет и держал за рукав старшего, который провалился в воду в шести метрах от берега, - рассказали в МЧС.

Несмотря на то, что пенсионерка сама боялась воды, так как в молодости чуть не утонула, она самоотверженно бросилась спасать ребенка. Остановившись в нескольких метрах, пенсионерка скомандовала, чтобы тонущий активнее шевелил под водой ногами, а мальчишка помладше тащил его. Женщина легла на лед, ползком добралась до детей и вытащила из на берег.

Ее героизм, ее история способны подвигнуть каждого на доброе дело, достойны не только уважения, но и служат примером для общества.