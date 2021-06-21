Грозы с дождями и до +35 градусов обещают в Петербурге 22 июня

Грозы надвигаются на Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональное управление МЧС по Петербургу предупреждает о грозах с дождями, которые надвигаются на Петербург. При этом понижения температуры ждать не приходится, аномальная жара накроет Северную столицу и во вторник.

- В Санкт-Петербурге ухудшение погодных условий: 22 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы, температура воздуха днем +33...+35 градусов, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Горожан предупреждают об опасности тепловых ударов и призывают лишний раз не выходить из помещения. Также бедами грозят игры на воде или купание в пьяном виде.

В случае происшествий врачей и спасателей надо вызывать по короткому номеру 112. А также 01 со стационарного или 101 - с мобильного телефона.

Отметим, что по данным синоптиков, грозы с дождями ждут петербуржцев в ближайшие три дня. При чем с каждым разом они будут усиливаться. Но термометры все равно покажут около +30 градусов.