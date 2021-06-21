Город выкупит земли и недвижимость для строительства ШМСД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более 340 зданий снесут в Петербурге ради строительства ШМСД - Широтной магистрали скоростного движения, она же Восточный скоростной диаметр (ВСД). Об этом пишет газета «Петербургский дневник».

- Правительство Петербурга выпустило постановление об изъятии частных территорий под строительство ВСД. В перечне указаны 15 земельных участков в районе Варшавской улицы. Также в зону строительства попадают не только частные земли, но и участки в собственности города и Российской Федерации, - сообщает издание.

Когда и за какие суммы Петербург будет выкупать объекты недвижимости, пока неизвестно. Но, как предполагается, для сокращения затрат, над Московским проспектом трассу могут сделать двухъярусной, по примеру ЗСД в районе Канонерского острова.

Напомним, что первый этап ШМСД - развязку в районе Витебского проспекта - строить уже начали. Магистраль должна пройти от примыкания к ЗСД в районе Благодатной улицы, через Неву в створе Гранитной/Зольной улиц , далее мимо Кудрово с выходом на Мурманское шоссе.