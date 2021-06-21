Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Петербурге с 1 июля

Услуги ЖКХ дорожают в Петербурге с 1 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ ждет жителей Петербурга с 1 июля. Платить больше придется за горячую и холодную воду, электричество и содержание общедомового имущества.

- Новые тарифы петербуржцы увидят уже в квитанциях за июль 2021. Так, стоимость 1 кубического метра горячей воды составит 112,81 рублей. Питьевая вода и водоотведение обойдутся в 33,12 руб./куб.м. Одна гигакалория отопления будет стоить 1880,11 рублей. Что касается электрической энергии, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами – 3,73 руб./кВтч, - сообщает пресс-служба городского Комитета по тарифам.

В среднем, квитанция на квартплату «потяжелеет» на 3,3-3,5%, что, как отмечают в Смольном, ниже уровня годовой инфляции. То есть коммуналка дорожает медленнее, чем все остальное.