В Петербурге водитель BMW устроил потасовку с пешеходом, ударившим его авто

В Петербурге водитель BMW не поладил с пешеходом. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге в Петроградском районе водитель BMW устроил потасовку с пешеходом, который ударил его автомобиль по боковому стеклу. Все произошло в тот момент, когда машина на скорости проехала «зебру». Это возмутило пешехода, который выставил свою руку вперед, как бы давая понять водителю, что он ведет себя по-хамски.

Владелец иномарки, чуть погодя, остановился и выскочил на улицу выяснять отношения с обидчиком-пешеходом, а также с его другом. Потасовку записала камера видеонаблюдения. Крупный водитель потолкал парней, а одного из них схватил за рубашку. В итоге они ограничились словами, а не кулаками. Пешеход на всякий случай сфотографировал грозного водителя.

- Все произошло 21 июня в 13:50 на улице Чапаева у дома №24. Герой на BMW X6 оскорбился, что дотронулись до его частной собственности, - добавил к видеозаписи «Дорожный инспектор» во «Вконтакте».