Число пригородных поездов увеличат на выходные из-за ажиотажа

В выходные из Петербурга пойдут дополнительные электрички. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга потребовали от железнодорожников увеличить количество пригородных электричек. Причиной стали жалобы горожан на столпотворение на вокзалах и в поездах в минувшие выходные. Люди набивались в составы, как килька в бочки, чтобы уехать за город, к Финскому заливу, и потом вернуться обратно.

- В адрес перевозчика было отправлено письмо с просьбой назначить на 26 и 27 июня пять дополнительных поездов на Выборгском и Приозерском направлениях. Также в эти дни будет усилен контроль за оплатой проезда, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, будет назначена дополнительная «Ласточка» из Петербурга в Выборг с остановкой в Солнечном. Поезд из поселка Советский пойдет в Петербург со всеми остановками на участке от Зеленогорска до Удельной.

А на маршрут Петербург-Приморск-Советский выведут 8-вагонный состав.