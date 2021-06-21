Аномальные пробки сковали Санкт-Петербург вечером 21 июня

В Петербурге водители жалуются на аномальные пробки вечером 21 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Водители жалуются на необычно плотные пробки вечером 21 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. И правда, по данным «Яндекса», к 19:00 трафик достиг 7 баллов. Хотя обычно по понедельникам пробки в среднем набирают 5 баллов в вечернее время. По прогнозам, к 21:00 плотность трафика снизится до 3 баллов.

Необычную пробку длиной в 5,4 километра зафиксировали на Колтушском шоссе, от Индустриального проспекта до поворота к складу. В ней водители могут потерять 1 час и 20 минут, что на 54 минуты больше, чем обычно. Но и это далеко не единственный загруженный участок.

- Неожиданно плотное движение наблюдается на проспекте Славы и Народной улице. Загруженность магистрали к КАД составляет 10 баллов, что на 4 балла выше обычного. Кроме этого зафиксирована необычно сложная пробка на Невском путепроводе. В пробке длиной 10,3 км можно потерять 2 часа 57 минут, что на 2 часа 9 минут больше обычного, - передает сервис «Яндекс.Пробки».