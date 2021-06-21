Автоволонтеры Петербурга будут вновь подвозить врачей на дом к больным

В Петербурге вернут автоловонтеров, подвозящих врачей на дом к больным. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге решили возобновить волонтерский проект, направленный на помощь участковым врачам. Власти вновь ищут добровольцев с машинами, которые могут подвозить медиков на дом к больным. Напомним, в городе растет заболеваемость коронавирусом. В стационары отправляют до 900 человек в сутки. В прошлый раз, во время зимнего пика пандемии, автоволонтеры хорошо себя зарекомендовали, поэтому их решили вернуть.

- Медикам вновь требуется помощь автоволонтеров. За 3 месяца активной работы проекта добровольцы помогли врачам добраться на вызовы к 7 294 пациентам. Сейчас к акции присоединяются новые участники, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

К слову, в городе резко выросло количество вызовов врачей на дом, с 5-7 до 25-30.