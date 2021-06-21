В Петербурге в 5 раз выросло количество вызовов врача на дом

В Петербурге резко выросло количество вызовов врача на дом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В середине июня в Санкт-Петербурге примерно в 5 раз выросло количество вызовов врача на дом. Сказывается на этом немалый рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице – число госпитализаций в день достигает до 900, а ежесуточно инфекцией заражаются уже больше 1 тысячи человек. Особенно часто вызывают «скорую» и участковых медиков на дом в Пушкинском, Петродворцовом и Колпинском районах.

- В последние дни число вызовов медиков на дом увеличилось, в том числе на выездные ПЦР-тесты и прививки. Если в обычное время у врачей по 5-7 вызовов день, то сейчас от 25 до 30, - передает пресс-служба Смольного.

В итоге власти Петербурга вновь просят помощи у автоволонтеров, которые будут оперативно доставлять врачей на дом к больным. Прошлой зимой таких добровольцев было 139.