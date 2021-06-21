Генпрокуратура признала нежелательным колледж из США, сотрудничающий с СПбГУ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией "Бард Колледж", ранее сотрудничавший с СПбГУ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией Bard College из США, который долгое время сотрудничал с СПбГУ. Об этом решении сообщается на официальном сайте ведомства. Причиной в прокуратуре называют то, что колледж угрожал основам конституционного строя и безопасности России. Кто-то пожаловался на деятельность Bard College, и ведомство провело проверку.

- Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ и обнародования, - говорится на сайте Генпрокуратуры.

Известно, что СПбГУ дружит с Bard College с 1997 года. В результате их партнерства в России появился первый факультет свободных искусств и наук. В 2021 году колледж попросили на выход из состава вуза.