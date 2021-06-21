Спасители МЧС локализовали мощный пожар в электрической подстанции в Петербурге

Трансформаторная подстанция загорелась в Петербурге во время аномальной жары. Фото: vk.com/spb_today

Сотрудники МЧС локализовали мощный пожар, который вспыхнул в трансформаторной подстанции на Новолитовской улице в Санкт-Петербурге. Очевидцы испугались, увидев густой черный дым в промышленной зоне, и срочно вызвали на место спасателей. Горела электрическая будка, расположенная в четырехэтажном производственном здании. Причину пожара уже установили, спасатели МЧС активно тушат огонь.

- Горело масло из трансформатора на площади 15 квадратных метров. Сам производственный корпус имеет 4 этажа размером 108х35 метров. Вызов поступил в 19:20. Пожару присвоили повышенный ранг сложности №1-БИС. Подстанцию отключили, идет локализация, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

К слову, сейчас в городе рекордная жара, а завтра, 22 июня, будет еще теплее. Вдобавок спасатели МЧС обещают грозы и ливни.