Суд рассмотрит дело отца из Колпино, взявшего в заложники шестерых детей

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело отца, захватившего в заложники шестерых детей. Фото: СОЦСЕТИ

СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении горе-отца из Колпино, захватившего в заложники шестерых детей. Напомним, громкая история произошла в ноябре 2020 года. Пьяный 39-летний мужчина выгнал жену из дома и забаррикадировался в квартире с детьми. Самому маленькому ребенку было 4 года, а самому старшему – 16. Мужчина признался в разговоре с «КП-Петербург», что детей трогать он не хотел, а лишь планировал выяснить отчитать супругу, которую подозревал в измене.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям за лишение свободы шестерых детей, а также угрозу убийством. Отец вину признал полностью. По данным следствия, в доме 73 по улице Пролетарской он незаконно удерживал несовершеннолетних, трое из которых являются его детьми, а трое детьми его супруги от первого брака, угрожая им убийством, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следком отправил дело в суд для рассмотрения по существу. Отцу грозит в худшем случае до 7 лет лишения свободы.