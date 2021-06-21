Нерпа Крошик научился стоять на задних ластах в своем бассейне. Фото: vk.com/sealrescue

Любимец петербуржцев нерпа Крошик в знойную жару порадовал своих поклонников новым умением - ластоногий внезапно начал вставать на задние ласты в бассейне. По словам сотрудников Центра реабилитации морских животных, парнишка даже иногда ходит по своим водным владениям словно человек. На милом видео Крошик дополнительно подманивает к себе людей, как бы зовет купаться.

- Чтобы еще больше походить на человека, Крошик научился стоять на задних ластах и даже пытается иногда расхаживать на них по дну. При этом он напоминает морячка в брюках клеш, - умиляются сотрудники Фонда балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

Напомним, другой подопечный Центра реабилитации, Шлиссик, недавно научился разговаривать с чайкой, зачастившей к нему в гости.