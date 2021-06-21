Вход на фан-зону на Конюшенной площади закрыли перед матчем Россия-Дания

В Петербурге закрыли вход на фан-зону Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В Санкт-Петербурге закрыли вход на фан-зону Евро-2020, расположенную на Конюшенной площади, за 40 минут до начала матча Россия-Дания. Напомним, нашим спортсменам нужно сыграть вничью или победить, чтобы выйти в плей-офф престижного турнира. Неудивительно, что игра в Копенгагене притягивает внимание тысяч поклонников даже в Северной столице.

Болельщики заполонили Конюшенную, людей не пускают на площадь со всех трех входов. К слову, власти Петербурга сократили максимальное число посетителей фан-зоны с 5 до 3 тысяч человек из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе.

Люди раздосадованы новостью и не торопятся уходить. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Мы достигли лимита в 3000 посетителей в Футбольной деревне. На текущий момент вход на площадку закрыт со всех гейтов. Приносим извинения за доставленные неудобства, - коротко сообщили организаторы фан-зоны в своих соцсетях.

По словам корреспондента «КП-Петербург», некоторые люди спорят на повышенных тонах с ОМОНом, их в ответ просят общаться культурно и расходиться.