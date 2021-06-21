Паспорта коронавирусной безопасности введут для бизнеса в Ленобласти

В Ленобласти введут ковидные паспорта для бизнесменов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Ленобласти анонсировали введение паспортов безопасности по коронавирусу для представителей бизнеса. По словам губернатора Александра Дрозденко, это необходимо для работы без ограничений. Чтобы получить паспорта, предпринимателям надо отослать в районную администрацию сведения о количестве вакцинированных от инфекции и переболевших сотрудников за последние полгода. Вдобавок пригодятся документы и по тем рабочим, которым противопоказано прививаться.

- Если в сумме количество сотрудников этих категорий достигнет 80%, организация получит паспорт ковидной безопасности, согласованный Роспотребнадзором. Для остальных продолжат действовать ограничения в соответствии с зоной «светофора», к которой относится территория района, - передает пресс-служба правительства Ленобласти по итогам эфира губернатора на «России 24».

При этом власти 47-го региона подчеркивают, что никаких санкций за отказ от вакцины не будет, но лучше все же привиться.