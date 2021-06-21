Трое молодых людей утонули в карьере в Ленобласти

В Ленобласти в карьере у Новое Токсово утонуло трое молодых людей. Фото: vk.com/acclo

В Ленинградской области утонули трое молодых людей, купавшихся в карьере около поселка Новое Токсово. Обстоятельства смерти неизвестны. Спасатели нашли погибших спустя двое суток. Из воды достали мертвые тела двух парней и девушки. Вероятно, молодые люди не выдержали жары и пошли отдыхать на карьер. Сейчас происшествием занимается следственно-оперативная группа.

Погибших нашли только спустя двое суток. Фото: vk.com/acclo

Страшные фотографии с берега карьера появились в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

- Двое молодых людей в возрасте 22 лет и одна 20-летняя девушка утонули в карьере 19 июня. 21 июня спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили погибших, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - рассказывают спасатели.