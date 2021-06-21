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Происшествия21 июня 2021 23:57

Более тысячи ДТП произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

В авариях погибли четыре человека
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге и Ленобласти за выходные произошло более 1 тысячи ДТП.

В Петербурге и Ленобласти за выходные произошло более 1 тысячи ДТП.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге и Ленобласти произошло более 1 тысячи ДТП за минувшие выходные, 19 и 20 июня. В Северной столицы зафиксировали 832 аварии, из которых 22 были с пострадавшими. Травмы в ДТП в Петербурге получили 36 человек, в том числе 8 детей. Погибшим числится один.

- В Ленобласти за выходные произошло 292 ДТП, из которых 28 с пострадавшими. Травмировано 38 человек, в том числе четверо детей. Погибло трое, - сообщается в группе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти во «Вконтакте».