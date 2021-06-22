Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 июня 2021 года: Жара, грозы и ливни, а также черный список сливочного масла

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 июня 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру вторника, 22 июня 2021 года. В Северной столице растет уровень заболеваемости коронавирусом, а вместе с этим количество госпитализаций в стационары достигло 900 человек в сутки. Свободных коек остается меньше 10%. Власти призывают всех активнее вакцинироваться, особенно молодежь, которая чаще стала болеть инфекцией в тяжелой форме.

Синоптики прогнозируют выше +35 градусов во вторник. Температура будет снижаться разве что только к пятнице, 25-го числа. А днем ранее в Северную столицу придут ливни, грозы и, возможно, даже град. Жители и гости города все чаще стали купаться на пляжах и надевать плавки и бикини, что не понравилось народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому, напомнившего о культурном статусе Петербурга.

Журналисты «Комсомолки» побывали на фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади, где 3 тысячи человек болели за Россию в матче с Данией. Увы, наша команда разгромно проиграла и вылетела с престижного турнира. В Петербурге болельщики реагировали на поражение эмоционально, а после четвертого гола датчан массово ринулись по домам.

Наконец, «Общественный контроль» опубликовал черный список сливочного масла, лежащего на полках магазинов в Санкт-Петербурге. Оказалось, что восемь из десяти образцов популярного продукта попросту не прошли проверку. Нашлось место и фальсификату. Полный список плохого масла можно посмотреть по ссылке на сайте «КП-Петербург».