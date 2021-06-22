Три гаража и "Газель" сгорели на Обводном канале в ночь на 22 июня

Три гаража сгорели в Петербурге в ночь на 22 июня Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. В ночь на вторник, 22 июня 2021 года, на набережной Обводного канала загорелись три гаража вместе с "Газелью". Местные жители заметили огонь примерно в третьем часу ночи и вызвали спасателей.

- Сообщение о пожаре у домов 147-149 по Обводному каналу поступило в 02:24 часа. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Оказалось, что в трех гаражах, каждый из которых размером 2 на 6 метров, выгорела обстановка по всей площади, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Рядом с горящими гаражами была припаркована "Газель", которая тоже пострадала. У автомобиля обгорели кабина и моторный отсек.

С огнем спасатели справились спустя час. В 03:17 пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работали 3 единицы техники и 18 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.