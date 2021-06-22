35-градусная жара и короткие грозы ждут Петербург 22 июня

35-градусная жара установится в Петербурге 22 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жара все продолжает набирать обороты в Санкт-Петербурге. Во вторник, 22 июня 2021 года, в Северной столице температура воздуха поднимется еще выше, чем было ранее. Так, по прогнозам синоптиков, к середине дня воздух прогреется до рекордных 35 градусов. В Ленинградской области еще тяжелее - до плюс 36 градусов.

- Сегодня, 22 июня, синоптическая ситуация в Северной столице по-прежнему будет определяться периферией жаркого антициклона, куда ближе к вечеру смогут прорваться очаги коротких грозовых дождей. Однако это не помешает воздушным массам вновь прогреться до рекордных отметок, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Уже на 8 часов утра в Петербурге за окном плюс 26, к середине дня ожидается повышение температуры до плюс 33-35 градусов, по Ленобласти плюс 31-36 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Сегодня уже четвертый день подряд будет установлен температурный рекорд.