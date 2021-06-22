Рейд по поимке пьяных водителей, возвращающихся с отдыха на природе, провели в Ленобласти

В Ленобласти прошёл масштабный профилактический рейд «Нетрезвый водитель» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинградской области прошел масштабный рейд по поимке нетрезвых водителей. В минувшие выходные, 19 и 20 июня 2021 года, сотрудники ГИБДД проверяли автомобилистов, возвращающихся с отдыха на природе во всех районах региона. В общей сложности в рейде были задействованы свыше 120 полицейских.

- Наряды ДПС были расставлены на областных дорогах, ведущих к водоемам, которые в летний период пользуются особой популярностью среди любителей загородного отдыха. Полицейские проверили на трезвость несколько десятков водителей. Из них 28 действительно сели за руль в неподобающем виде, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Одного из таких нарушителей полицейские остановили по пути с Медного озера. Встреча с полицейскими на неоживленной трассе явно стала для него неожиданностью. Водитель пытался убедить сотрудников ГИБДД в своей трезвости, но показатели алкотестера говорили об обратном. Кроме этого, на его авто были установлены архивные номера. Вероятно, таким образом мужчина пытался избежать штрафов за превышение скоростного режима.

Добавим, что на протяжении лета подобные рейды будут проводиться регулярно.