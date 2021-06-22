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Авто22 июня 2021 8:58

Движение по Троицкому мосту закрыли утром 22 июня

Переправа будет не доступна вплоть до полуночи 26 июня
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Троицкий мост закрыли для движения 22 июня

Троицкий мост закрыли для движения 22 июня

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге неожиданно перекрыли движение по Троицкому мосту. С 8 часов утра вторника, 22 июня 2021 года, одна из важнейших переправ с Петроградской стороны в центр оказалась недоступна для автомобилистов. Об этом они стали жаловаться в социальных сетях.

- Троицкий мост закрыт. Почему - не понятно. Может что-то к "Алым парусам" устанавливают, - стали делиться в соцсети предположениями автомобилисты.

Вероятно, по направлению из центра мост будет закрыт до конца недели / Фото: Яндекс

Вероятно, по направлению из центра мост будет закрыт до конца недели / Фото: Яндекс

Ранее комитет по транспортной инфраструктуре не сообщал о запланированном перекрытии движения. Судя по сервису "Яндекс" пробки, проезд по Троицкому мосту в сторону центра будет закрыт не надолго. А что касается направления с Дворцовой набережной на Петроградскую сторону - то тут движение будет закрыто до 23:59 часов 26 июня.