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Происшествия22 июня 2021 9:23

Двое парней устроили прыжки с Дворцового моста в ночь на 22 июня

Посмотреть на опасное развлечение мужчин собралась толпа людей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Двое парней устроили прыжки в Неву с Дворцового моста

Двое парней устроили прыжки в Неву с Дворцового моста

Фото: принтскрин видео.

Жара порой толкает людей на необдуманные поступки. В ночь на вторник, 22 июня 2021 года, двое парней устроили прыжки с Дворцового моста в Санкт-Петербурге. Толпа людей собралась вокруг "смельчаков". Как рассказали очевидцы в социальных сетях, один из прыгунов оказался начинающим артистом и сиганул с моста ради привлечения внимания к своей персоне.

- Там чисто? - крикнул один из парней перед прыжком, указывая на Неву.

- Давай, прыгай, - подбадривали молодого человека очевидцы.

Молодые люди несколько раз прыгнули в Неву под громкие крики собравшейся толпы. Благо, их развлечение закончилось без травм и трагедий, ведь прыжки с мостов - дело очень опасное.

- Хорошо, что не возникло необходимости искать тело, - заметила одна из петербурженок.