Дополнительные электрички в Выборгском и Приозерском направлениях пустят из Петербурга в выходные

Дополнительные электрички из Петербурга пустят в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшие выходные жителям Санкт-Петербурга запомнились транспортным коллапсом. Из-за аномальной жары все поехали за город, чтобы отдохнуть на природе, вблизи Финского залива и озер. Однако на дорогах образовались огромные пробки, а в электрички было невозможно зайти. В связи с этим во вторник, 22 июня 2021 года, комитет по транспорту заявил, что на будущих выходных будут пущены дополнительные электрички в Выборгском и Приозерском направлениях.

- Комитет зафиксировал значительное повышение востребованности пригородных маршрутов в выходные дни и принял решение предоставить дополнительные составы для обеспечения комфортного передвижения пассажиров. Часть маршрутов будут усилены "Ласточкой" в 7-ми вагонном исполнении, - пояснили в Смольном.

Так, 26 и 27 июня будут усилены маршруты: Санкт-Петербург – Советский через Приморск и обратно, Зеленогорск – Удельная со всеми остановками, Санкт-Петербург– Выборг и обратно.