Комздрав назвал виновных в третьей волне коронавируса в Петербурге

В Комздраве рассказали, кто виноват в третьей волне коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец назвал виновников возникновения третьей волны коронавируса. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 21 июня 2021 года он отметил, что кроме появления нового штамма, на резкий подъем повлияла молодежь, которая не торопится вакцинироваться, при этом не отказывается от социальных контактов.

- Сейчас мы видим, что наиболее социально активные молодые жители подвержены не меньше заражению и заболеванию уже новым штаммом и из-за своей активности являются более активными разносчиками, - рассказал Лисовец.

На данный момент темп прироста заболевших и госпитализированных куда больше, чем был в первую и вторую волну. Ежедневно в больницы попадают по 800-900 человек.

Что касается вакцинации, то, по данным комитета, у привитых в 20 раз сокращается вероятность летального исхода при заболевании.