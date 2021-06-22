Велосипедист и мотоциклист разбились насмерть в ДТП в Ленинградкой области Фото: принтскрин видео.

Два человека погибли на дороге между Вартемяги и Токсово в Ленинградской области. Вечером в понедельник, 21 июня 2021 года, велосипедист совершил лобовое столкновение с мотоциклистом. От удара оба разлетелись в разные стороны. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- 44-летний мужчина на велосипеде совершил столкновение со встречным мотоциклом Honda, после чего велосипедиста отбросило на автомобиль Volkswagen под управлением 31 летнего гражданина Туркменистана, - рассказали свидетели.

Велосипедист после удара погиб сразу же. Такая же трагическая участь постигла и 39-летнего водителя мотоцикла. Когда карета скорой приехала на место, оба были уже мертвы.