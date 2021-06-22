Оранжереи Ботанического сада в Петербурге закрылись из-за аномальной жары

Ботанический сад закрыл оранжерею из-за аномальной жары Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за аномальной жары в Санкт-Петербурге 22 июня 2021 года закрылись оранжереи Ботанического сада. Во вторник температура воздуха в городе должна подняться до 35 градусов, поэтому находиться в стеклянной оранжерее может быть просто опасно для здоровья.

- С 22 по 24 июня в связи с погодными условиями оранжереи закрыты, - сообщили в пресс-службе Ботанического сада БИН РАН.

При этом парк и выставка пионов в саду открыты для посетителей.

Напомним, что 22 июня в Петербурге ожидается очередной температурный рекорд, уже четвертый день подряд. Воздух должен прогреться до 35 градусов. Предыдущий рекорд был установлен 104 года назад 22 июня 1917 года, когда температура поднялась до 32,5 градусов.

Когда-нибудь аномальная жара в городе закончится. После этого синоптики прогнозируют разрушительные грозы и ливни.