Транспортный коллапс образовался в центре Петербурга из-за перекрытого Троицкого моста

Жесткие пробки сковали центр Петербурга утром 22 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В центре Санкт-Петербурга с раннего утра 22 июня 2021 года настоящий транспортный коллапс. С 8 часов движение по Троицкому мосту из центра на Петроградскую сторону было перекрыто. Из-за этого буквально колом встали все соседние набережные, основная транспортная нагрузка перешла на Литейный мост.

- Нехарактерно плотный для данного времени трафик был отмечен на одной магистрали. Это Литейный - Загородный к Литейному мосту. На 9 часом Литейный проспект сковали 9-балльные пробки, которые спустя два часа снизились до 6 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

На данный момент автомобилисты мучаются в заторах по Кронверской набережной, Дворцовой и набережной Кутузова, на Троицком мосту в сторону центра.

Кроме этого, серьезно затруднено движение на Московском проспекте между Садовой улицей и станцией метро "Технологический институт", и Невский проспект в районе площади Восстания.