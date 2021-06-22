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Дом. Семья22 июня 2021 11:27

Автомобилисты перекрыли движение в Петергофе, чтобы спасти выводок утят

Несколько мужчин бегали по дороге и ползали под машинами, чтобы достать птенцов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Автомобилисты перекрыли движение в Петергофе, чтобы спасти утят

Автомобилисты перекрыли движение в Петергофе, чтобы спасти утят

Фото: принтскрин видео.

Утро вторника, 22 июня 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с добрых дел. В Петергофе автомобилисты перекрыли движение, чтобы спасти выводок утят, выбежавших на дорогу. Водители остановили машины, заблокировав проезд, и начали бегать по проезжей части, залезая под машины, чтобы вытащить всех птенцов и отнести в безопасное место. Прекрасный поступок горожан сняли на видео и выложили в социальную сеть.

- Спасение утят в Петергофе, большое спасибо всем за спасение пушистой малышни, - написал автор видео.

- Главное, чтобы потом обратно на дорогу не выбежали, - заметили петербуржцы.

Спасательная операция закончилась успешно. Всех малышей убрали с проезжей части. Примечательно, что никто из автомобилистов не ругался и не пытался торопить "спасателей".