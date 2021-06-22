Почти 30 тысяч человек обследовали на наличие коронавируса в Петербурге за сутки

Около 30 тысяч человек протестировали на ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 30 тысяч жителей Петербурга обследовали на наличие коронавирусной инфекции за прошедшие сутки. Данные на утро 22 июня приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением ковида в регионе.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29 822 человека, - уточняет пресс-служба Смольного.

Не уменьшается и поток звонков в Единую информационно-справочную службу Петербурга. За минувшие сутки операторами было принято и обработано 31 466 вызовов по номеру 122 по вопросам, связанным с коронавирусом.

Горожанам напоминают, что по этому короткому номеру можно записаться на вакцинацию, на прием к врачу-специалисту или вызвать медика домой.