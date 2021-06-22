Молодой мужчина поплыл за мячом и утонул в карьере в Ленобласти

Молодой мужчина утонул на карьере в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Тело молодого мужчины достали из карьера Таменгонт спасатели Тосненского поисково-спасательного отряда. К ним обратились полицейские Ломоносовского района, к которым, в свою очередь, поступил сигнал о ЧП в районе поселка Большая Ижора.

- 20 июня поступило сообщение о том, что на карьере в районе Пульмана, утонул мужчина 25 лет. По материалу получено объяснение: совместно с друзьями погибший приехал на карьер отдыхать. Во время отдыха поплыл за мячом, но, возвращаясь, стал тонуть, ему пытались оказать помощь, но не смогли, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Поскольку все произошло поздно вечером, то водолазы приступили к работе только на следующее утро. Они извлекли тело из воды и передали его полицейским. Сейчас труп направлен в морг, по факту ЧП ведется проверка.